Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar criança de seis anos em ataque a tiros em Imbé

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque de Douglas Barbosa Carvalho em Imbé. Polícia Civil / Divulgação

O Tribunal do Júri de Tramandaí condenou na quinta-feira (12) o homem acusado de matar um menino de seis anos durante um ataque a tiros registrado em Imbé, no Litoral Norte, em 2022.

Douglas Barbosa Carvalho, 38 anos, recebeu pena de 27 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, por dificultar a defesa da vítima e por atingir menor de 14 anos.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Carvalho, mas não obteve retorno até a mais recente atualização deste texto. O espaço segue aberto.

O homem também foi sentenciado a mais seis meses de detenção pela lesão corporal causada ao pai da criança. Carvalho não poderá recorrer em liberdade.

Durante a sessão do júri, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma de defesa. O então réu também passou por interrogatório em plenário. Cabe recurso da decisão, mas o condenado deverá permanecer preso enquanto o processo segue para instâncias superiores.

Como foi o crime

Carvalho teria entrado na residência da família, em Imbé, acompanhado de dois homens não identificados, em 7 de agosto de 2022.

Conforme o Ministério Público, os suspeitos seguiram até os fundos do imóvel, onde estavam a criança e o pai dela, e abriram fogo. Os disparos atingiram o policial militar da reserva de 50 anos no braço, além de ferir gravemente o filho dele de seis anos. A criança não resistiu e morreu no dia seguinte.