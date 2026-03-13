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Homem é condenado a 27 anos de prisão por matar criança de seis anos em ataque a tiros em Imbé

Douglas Barbosa Carvalho foi sentenciado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe. Caso aconteceu em agosto de 2022

Zero Hora

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