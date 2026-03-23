Homem de 26 anos é morto a facadas após briga em baile de Porto Alegre

Um homem de 26 anos foi morto a facadas após uma briga durante uma festa em um clube no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. O crime ocorreu por volta das 19h30min deste domingo (22).
De acordo com a Polícia Civil, a vítima e o suspeito, de 62 anos, eram frequentadores do estabelecimento e se desentenderam durante o baile.
Conforme a investigação preliminar, o agressor atingiu o jovem com pelo menos três golpes de faca. A vítima, identificada como Daniel Sevagnini Tomasi, morreu no local antes de receber atendimento.
O autor do homicídio foi identificado como Francisco de Assis Molina Fontella.
Até o momento, não há indícios de ligação do crime com o tráfico de drogas nem registro de desavenças anteriores entre os envolvidos, segundo a polícia.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.