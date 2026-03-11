Homem de 24 anos é morto a tiros ao chegar em casa em Alvorada

Jovem de 24 anos foi morto a tiros quando chegava em casa, em Alvorada. Marcos Pacheco / RBS TV

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no início da madrugada desta quarta-feira (11) em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O crime foi na Rua Nossa Senhora da Conceição, uma das principais vias do bairro Stella Maris.

De acordo com informações preliminares da polícia, a vítima, identificada como Gabriel Vívian Cavalheiro, chegava em casa quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo.

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Testemunhas relataram ter ouvido uma motocicleta deixando a região logo após os tiros. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.

Gabriel Vívian Cavalheiro foi alvejado com ao menos cinco tiros. Marcos Pacheco / RBS TV

Com o homem, os policiais encontraram cerca de R$ 3 mil em dinheiro, porções de drogas e três telefones celulares. Dentro da residência, também foi localizada uma balança de precisão. De acordo com a polícia, a vítima já tinha antecedentes por tráfico de drogas.