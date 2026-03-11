Homem de 24 anos é morto a tiros ao chegar em casa em Alvorada

Um homem de 24 anos foi morto a tiros no início da madrugada desta quarta-feira (11) em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O crime foi na Rua Nossa Senhora da Conceição, uma das principais vias do bairro Stella Maris.
De acordo com informações preliminares da polícia, a vítima, identificada como Gabriel Vívian Cavalheiro, chegava em casa quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos de arma de fogo.
Testemunhas relataram ter ouvido uma motocicleta deixando a região logo após os tiros. Até o momento, não há informações sobre suspeitos.
Com o homem, os policiais encontraram cerca de R$ 3 mil em dinheiro, porções de drogas e três telefones celulares. Dentro da residência, também foi localizada uma balança de precisão. De acordo com a polícia, a vítima já tinha antecedentes por tráfico de drogas.
A suspeita inicial da polícia é de que o crime tenha ligação com o tráfico. O local foi isolado para o trabalho da perícia, que se estendeu até por volta das 3h. O caso será investigado pela Polícia Civil.