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Homem de 24 anos é morto a tiros ao chegar em casa em Alvorada

Principal suspeita da polícia é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas

Alberi Neto

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Gabriela Plentz

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