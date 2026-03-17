Segurança

"Cumprindo o dever"
Notícia

Guarda municipal morre afogado após tentar salvar mulher que se jogou em rio para fugir de abordagem policial no Vale do Sinos

Carlos Daniel dos Santos Ferreira, 39 anos, integrava o quadro de servidores do município desde 2022. Ele deixa esposa e dois filhos

Júlia Ozorio

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