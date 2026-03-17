Guarda municipal morre afogado após tentar salvar mulher que se jogou em rio para fugir de abordagem policial no Vale do Sinos

Carlos Daniel dos Santos Ferreira, 39 anos, era servidor municipal desde 2022. Prefeitura de Campo Bom / Divulgação

Um guarda municipal de Campo Bom, no Vale do Sinos, morreu afogado no Rio do Sinos, na manhã desta terça-feira (17), enquanto realizava uma abordagem relacionada ao tráfico de drogas. O município decretou luto oficial de três dias.

A vítima foi identificada como Carlos Daniel dos Santos Ferreira, 39 anos. De acordo com a prefeitura, ele integrava o quadro de servidores do município desde 2022.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu durante uma ação policial em um ponto de tráfico de drogas no bairro Barrinha. Uma mulher, com antecedentes pelo mesmo crime, tentou fugir da abordagem e pulou no rio.

Testemunhas relataram à polícia que a suspeita começou a se afogar e, diante disso, o guarda municipal entrou na água para realizar o salvamento. A mulher conseguiu sair da água com vida, mas Ferreira submergiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o agente sem sinais vitais. Ele chegou a ser encaminhado, onde foi constatado o óbito, segundo a polícia.

Após deixar o rio, a suspeita fugiu novamente, mas foi localizada e conduzida à Delegacia de Polícia. A mulher de 49 anos foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

As circunstâncias da morte do guarda municipal serão investigadas por meio de um inquérito policial.

Luto oficial

A prefeitura de Campo Bom lamentou, em nota, a morte de Ferreira e decretou luto oficial de três dias no município.

"Carlos Daniel dedicou sua atuação à proteção dos campo-bonenses, pautado pela bravura, compromisso com a segurança da comunidade e com o serviço público. Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colegas", diz trecho da manifestação (veja a íntegra abaixo).

Ainda conforme a prefeitura, Carlos Ferreira deixa a esposa e dois filhos.

Leia a nota da prefeitura:

"A Prefeitura de Campo Bom comunica, com profundo pesar, o falecimento do Guarda Municipal Carlos Daniel dos Santos Ferreira, de 39 anos servidor do Município desde 2022, ocorrido durante o cumprimento de seu dever.

Conforme relatos, no atendimento da ocorrência, uma mulher ao tentar fugir da abordagem, se jogou no rio e estava se afogando. Com coragem e senso de dever, o servidor entrou na água e conseguiu realizar o salvamento. No entanto, após o resgate, acabou submergindo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou atendimento no local, mas, infelizmente, não foi possível reverter o quadro.

Carlos Daniel dedicou sua atuação à proteção dos campo-bonenses, pautado pela bravura, compromisso com a segurança da comunidade e com o serviço público.

Neste momento de dor, o Município se solidariza com familiares, amigos e colegas, expressando suas mais sinceras condolências, especialmente a mãe Tereza, à esposa Janete e aos filhos Laura e Davi.

A Prefeitura de Campo Bom decreta luto oficial de três dias no município.