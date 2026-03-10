Segurança

Em Brasília 

GSI abre inquérito para investigar morte de agente na entrada do Palácio da Alvorada

Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional lamentou o episódio e afirmou que está prestando apoio à família do militar

Estadão Conteúdo

Hugo Henud

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS