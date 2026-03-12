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Grupo que vendia armas feitas em impressora 3D é alvo de operação; buscas são feitas em Cachoeirinha

Investigação é do Ministério Público do Rio de Janeiro. Suspeito gaúcho possui registros por homicídios, extorsões e lavagem de dinheiro

Natália Piva*

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