Grupo que vendia armas feitas em impressora 3D é alvo de operação; buscas são feitas em Cachoeirinha

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, na manhã desta quinta-feira (12). Os endereços são vinculados a um suspeito de integrar grupo criminoso especializado na fabricação e distribuição de armamentos produzidos com o uso de impressoras 3D.

A ação acontece em apoio a Operação Shadowgun, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ). Além do RS, há mandados sendo cumpridos em outros 10 Estados:

Rio de Janeiro

Espírito Santo

São Paulo

Pará

Paraíba

Minas Gerais

Santa Catarina

Goiás

Bahia

Roraima

Segundo o g1, quatro pessoas foram presas até o momento — nenhuma delas no Rio Grande do Sul. No Estado, o MP apreendeu mídias, documentos e anotações ligados à organização criminosa.

Ainda conforme o Ministério Público do RS, o investigado possui extenso histórico criminal, com registros por homicídios, extorsões, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas.

A operação tem o apoio ainda do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e de policiais civis dos outros estados.

Investigação

A investigação teve inicio após a identificação de publicações nas redes sociais com ofertas de armas impressas em casa. O produto, uma arma semiautomática, era divulgado com um manual técnico detalhado.

O chefe da organização, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, é um engenheiro especializado em controle e automação. Ele teria sido o responsável por elaborar um manual com mais de cem páginas detalhando o processo de fabricação do armanento.

A investigação apontou ainda que o material foi negociado com 79 compradores entre 2021 e 2022, com clientes espalhados pelos 11 Estados que tiveram operação.