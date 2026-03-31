Segurança

"Companhia aérea" do crime
Notícia

Grupo que entregava armas com drones em cadeia de Canoas onde líder de facção foi morto é alvo de operação

Criminosos levavam drogas e armamento para dentro de diversas penitenciárias

Leticia Mendes

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