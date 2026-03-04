Segurança

Telefone e internet
Notícia

Governo rescinde com empresa responsável por bloqueadores de sinal em cadeias do RS: "Perda de confiança"

Rompimento do contrato consta na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Estado. Documento cita "histórico infracional" da empresa

Pedro Trindade

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS