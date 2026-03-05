Segurança

Celular e internet
Notícia

Governo não tem prazo para contratação de nova empresa responsável por bloqueadores de sinal em cadeias do RS

IMC Tecnologia em Segurança LTDA, contratada em 2024, teve sistema reprovado em três testes na Pasc, e contrato, que se estenderia até abril de 2026, foi encerrado antecipadamente

Leticia Mendes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS