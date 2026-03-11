Governo do RS lança protocolo para atendimento de pessoas em surto; veja as medidas anunciadas

Secretários da Saúde, Arita Bergamann, e da Segurança, Mario Ikeda. Lisielle Zanchettin / Agência RBS

Foi lançado nesta quarta-feira (11) o programa que estabelece o protocolo unificado entre as secretaria da Saúde e da Segurança Pública para atendimento de pessoas em surto. O objetivo é tornar o processo mais humano, evitando o uso da força.

O protocolo busca estabelecer padrão de procedimentos para ocorrências envolvendo pessoas em surtos relacionados a transtornos mentais ou dependência química, atendidas pelas forças de segurança e por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Entre as medidas anunciadas, o protocolo prevê:

série de perguntas para classificar o risco da situação

qualificação para as equipes

orientação para as famílias

A partir de agora, as informações serão padronizadas. Quem buscar por atendimento pelos canais 190, 192 ou 193 terá de responder perguntas obrigatórias. As respostas irão determinar se a ocorrência é de alto ou baixo risco. A classificação será realizada por quem atender a ocorrência, comunicando os outros órgãos.

A previsão é de que o sistema entre segurança e saúde passe a ser integrado, para agilizar o processo.

Casos de alto risco incluem morte, agressões físicas, risco iminente a terceiros, tentativa de suicídio, entre outros. Essas ocorrências deverão ser atendidas em conjunto entre a equipe do Samu, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros ou força de segurança pública local. É determinado que as equipes cheguem junto até o local para início do atendimento em conjunto.

Tratando-se de baixo risco, o caso será de responsabilidade do Samu. Em caso de agravamento, a equipe de saúde poderá acionar as forças de segurança.

— O atendimento em saúde mental precisa ter uma abordagem diferenciada. Por isso definimos perguntas específicas, é uma força de classificação. Se o caso for classificado como de menor risco, mas ao chegar na cena a equipe de saúde observar que tem gravidade, as forças de segurança serão acionadas — explicou a secretária da Saúde, Arita Bergamann.

Qualificação para equipes

As equipes de saúde e segurança pública terão de passar por qualificação. Um curso de atendimento de urgência e emergência em saúde mental será oferecido de forma online.

Serão seis módulos, com no máximo 10 horas/aulas, para que os profissionais aprendem noções básicas sobre transtornos mentais e sofrimento psíquico, uso de substâncias e comportamento e técnicas de manejo e contenção adequadas. Também fará parte do curso dados sobre a diferença entre abordagem humanizada.

Conforme a Brigada Militar, 3.120 policiais serão capacitados por mês. O curso será obrigatório para os 21 Comandos Regionais e os cinco especializados. A previsão é de que em sete meses todos o efetivo seja qualificado.

Orientação para as famílias

O protocolo também estabelece sistema de orientação para as famílias. Um site foi criado para ajudar no reconhecimento dos sinais de crise de saúde mental e saber quando chamar ajuda.

Segundo o governo, o objetivo é facilitar o acesso a informações confiáveis e orientar as famílias a buscarem ajuda correta na rede de saúde.

Verba extra

Para qualificar o atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o governo do Estado anunciou verba para contratação de profissionais.

Neste momento, 80 municípios irão receber R$ 20 mil por mês. O valor deverá ser utilizado para contratação de enfermeiros, com especialização ou experiência em saúde mental.