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Governo do RS lança protocolo para atendimento de pessoas em surto; veja as medidas anunciadas

Programa prevê série de perguntas para classificar o risco da situação, qualificação para as equipes e orientação para as famílias

Lisielle Zanchettin

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