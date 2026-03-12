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Golpes virtuais: dados traçam perfil mais comum entre as vítimas no RS, e resultado pode surpreender

Levantamento indica que maioria das vítimas tem idade entre 18 e 59 anos, é branca e moradora da Região Metropolitana

Vinicius Coimbra

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