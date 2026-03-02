Golpe da falsa rifa: mulheres são presas por arrecadar dinheiro em nome de criança com câncer no RS

Suspeitas de golpe foram detidas em um restaurante em Estância Velha. RBS TV / Reprodução

Duas mulheres são suspeitas de vender uma rifa falsa em nome de um menino com câncer em Estância Velha, no Vale do Sinos. Segundo a Guarda Municipal, ambas foram presas na tarde de sexta-feira (28).

As suspeitas do golpe foram detidas em um restaurante após a Guarda Municipal receber denúncias. Elas não tiveram os nomes divulgados.

Durante a abordagem, uma das mulheres tentou jogar fora fotos da criança e materiais da rifa em um vaso sanitário. Ela também tentou esconder o celular, mas por fim, entregou o aparelho aos agentes.

A dupla usava a imagem e o prontuário médico da criança que está em tratamento oncológico. Porém, os valores arrecadados não eram repassados à família. A quantia não foi informada.

De acordo com o relato da mãe do menino, uma das suspeitas já havia visitado a família anteriormente e prestado auxílio. No entanto, após descobrirem que ela estava desviando valores, os parentes ordenaram que qualquer arrecadação fosse interrompida.