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Golpe da falsa rifa: mulheres são presas por arrecadar dinheiro em nome de criança com câncer no RS

Dupla foi detida pela Guarda Municipal em Estância Velha. Mãe relatou que não recebia nenhum valor das suspeitas

Kassiane Michel

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Júlia Taube

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