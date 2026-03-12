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Gaúcha desaparecida em Florianópolis: erros gramaticais em mensagens levam família a acionar polícia

Irmão de Luciani acredita que outra pessoa tenha se passado por ela no celular

Estfany Soares*

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