Felipe Prior é condenado a pagar R$ 5 milhões por prometer lucros garantidos em apostas esportivas 

Felipe Prior participou do "BBB 20". @felipeprior Instagram / Reprodução

O ex-BBB e influenciador Felipe Prior deverá apagar de suas redes sociais todas as publicações que prometiam lucros garantidos para apostadores em até três dias, segundo determinação da Justiça do Distrito Federal publicada na última segunda-feira (16). Além disso, Prior também deverá pagar R$ 5 milhões por danos morais. As informações são do g1.

A determinação atendeu a um pedido do Ministério Público e condenou Felipe Prior e a empresa H2 Licensed LTDA por divulgação de propaganda enganosa e abusiva sobre apostas esportivas.

Judicialmente, Prior tem até 15 dias para contestar a decisão. Os advogados do influenciador não se manifestaram sobre a situação até o momento. O ex-BBB também lida com uma condenação de estupro, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em janeiro.

Restrições

Diante da decisão judicial, Prior está proibido de veicular, impulsionar, manter ou republicar conteúdos que relacionem as apostas à obtenção de ganho certo, ausência de risco ou devolução assegurada do valor apostado.

Caso descumpra a medida, Prior deverá pagar uma multa diária de R$ 10 mil, limitada inicialmente a R$ 100 mil. O MP também pediu que os R$ 5 milhões a serem pagos por danos morais sejam revertidos a programas sociais educativos, pedagógicos e de saúde mental para usuários e apostadores.

Conforme a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon), Prior usava as redes sociais e um grupo em aplicativo de mensagens para divulgar promessas de lucro de R$ 5 mil ao apostar R$ 20 em 24 horas, com um suposto reembolso em caso de perda.

Além disso, o ex-BBB promovia o cadastramento de usuários na plataforma da H2 Licensed LTDA, através de link de afiliado.

Foi reconhecido pela decisão judicial que a propaganda relacionava apostas à promessa de lucros garantidos, multiplicação automática de capital e eliminação do risco das apostas.

Segundo o promotor de justiça Paulo Binicheski, em entrevista ao g1, a conduta de Prior contraria princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988.

Para Paulo, "a conduta viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais que tutelam os direitos dos consumidores e a integridade do mercado".

Além disso, "proteger esses consumidores mais vulneráveis é uma forma de garantir justiça social na responsabilidade civil".

Condenação prévia por estupro

No final de 2025, Prior obteve vitórias judiciais em outros processos. O TJ-SP o absolveu de duas acusações (referentes a 2015 e 2018), revertendo uma condenação anterior de seis anos por falta de provas concretas de violência ou grave ameaça nesses episódios específicos.