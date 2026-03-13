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Família Aguiar: polícia e bombeiros fazem buscas com cães farejadores em Gravataí e Cachoeirinha

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Isail Aguiar, de 69, e Dalmira Aguiar, 70, não são vistos desde os dias 24 e 25 de janeiro

Eduardo Paganella

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