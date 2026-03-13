Família Aguiar: polícia e bombeiros fazem buscas com cães farejadores em Gravataí e Cachoeirinha

Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros fazem buscas, na manhã desta sexta-feira (13), às três pessoas da mesma família que estão desaparecidas há mais de 40 dias em Cachoeirinha, na Região Metropolitana.

Os trabalhos ocorrem na região da Vila Anair, em uma residência que seria de um familiar do suspeito, conforme apurou a RBS TV. Cães farejadores participam dos trabalhos. Picaretas são usadas para escavar o terreno. Outra frente estaria atuando na área rural de Gravataí.

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Isail Aguiar, de 69, e Dalmira Aguiar, 70, não são vistos desde os dias 24 e 25 de janeiro.

As contas bancárias de Silvana, Isail e Dalmira não tiveram movimentação no período. Em razão disso, a polícia praticamente descarta encontrar a família com vida. Silvana, inclusive, integra a lista oficial de vítimas de feminicídio no RS em 2026.

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— Nenhuma pessoa ficaria mais de 40 dias fora da sua residência sem fazer movimentações financeiras para subsistir. Não condiz com a realidade — afirma o delegado Anderson Spier.

A principal linha de investigação é de que se trata de feminicídio (contra Silvana), duplo homicídio (pais dela) e ocultação dos cadáveres.

O único suspeito é o policial militar e ex-companheiro de Silvana, Cristiano Domingues Francisco, que está preso temporariamente desde 10 de fevereiro.

Em nota, o advogado Jeverson Barcellos, que representa Cristiano, informou que mantém "efetiva colaboração com as autoridades" e que "irá se debruçar sobre a decisão e seus fundamentos, para analisar eventual combate por via de habeas corpus". (Leia abaixo a íntegra).

Com a prorrogação da prisão de Cristiano, a polícia espera concluir o inquérito sobre o caso em até 30 dias.

Eletrônicos apreendidos

Na semana passada, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um amigo do PM. O homem, que não é investigado e presta depoimento apenas como testemunha, foi citado por Cristiano como alguém com quem teria jantado na noite em que Silvana desapareceu. O objetivo é checar o álibi.

Na residência, os policiais apreenderam um celular, um pen drive, um HD externo e um videogame. Conforme a polícia, o telefone foi apreendido para que seja checada a geolocalização, mensagens de texto que tenham sido trocadas com o suspeito e outros dados.

O único suspeito é o policial militar e ex-companheiro de Silvana, Cristiano Domingues Francisco. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Já o videogame foi apreendido para verificar se o dispositivo foi conectado à rede Wi-Fi da casa de Cristiano naquela noite. O amigo disse à polícia que passou a noite de 24 de janeiro na casa de Cristiano, onde também estava o filho do suspeito, e eles teriam jogado videogame até a madrugada do dia 25.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) afirmou que "os laudos, assim que concluídos, sempre são entregues diretamente aos cuidados da autoridade solicitante". Não há prazo para a devolutiva.

Na ocasião, o advogado de Cristiano disse que ficou surpreso com as buscas na casa desse amigo, já que ele é uma testemunha indicada pela própria defesa.

— Bastaria solicitar a entrega do aparelho para perícia, o que seria feito com o intuito de colaborar com as investigações, da mesma forma que foi a franquia no sítio deixado pelo pai de Cristiano e demais atos colaborativos — destaca.

Outros elementos apurados

As investigações também já levaram a polícia a um sítio da família do PM e a outra propriedade dos Aguiar, além das casas dos desaparecidos e a do próprio suspeito.

Paralelamente, a polícia tenta esclarecer quem é o dono de um carro vermelho que entrou na casa de Silvana no dia do desaparecimento.

Relembre o caso

Casal e a filha estão desaparecidos desde o fim de semana de 25 de janeiro. Polícia Civil / Divulgação

Antes do sumiço

2 de janeiro : Silvana Germann de Aguiar solicita, em um grupo de mensagens, o contato do Conselho Tutelar;

: Silvana Germann de Aguiar solicita, em um grupo de mensagens, o contato do Conselho Tutelar; 9 de janeiro: Silvana comparece ao Conselho Tutelar para registrar que seu ex-marido, o policial militar Cristiano Domingues Francisco, desrespeitava as restrições alimentares do filho do ex-casal.

O fim de semana dos desaparecimentos

24 de janeiro (sábado) : Silvana é vista pela última vez. Uma publicação em seu perfil nas redes sociais dizia que ela havia sofrido um acidente em Gramado, mas que estava bem. Segundo a polícia, o acidente nunca aconteceu e o objetivo da postagem seria despistar o desaparecimento.

Imagens de uma câmera de segurança registraram uma movimentação atípica de veículos na noite de 24 de janeiro:

- 20h34min: Um carro vermelho entra na residência de Silvana, e sai oito minutos depois;

- 21h28min: O veículo branco de Silvana entra na garagem da casa;

- 23h30min: Outro automóvel chega ao local, permanece por 12 minutos e vai embora.

: Silvana é vista pela última vez. Uma publicação em seu perfil nas redes sociais dizia que ela havia sofrido um acidente em Gramado, mas que estava bem. Segundo a polícia, o acidente nunca aconteceu e o objetivo da postagem seria despistar o desaparecimento. Imagens de uma câmera de segurança registraram uma movimentação atípica de veículos na noite de 24 de janeiro: - 20h34min: Um carro vermelho entra na residência de Silvana, e sai oito minutos depois; - 21h28min: O veículo branco de Silvana entra na garagem da casa; - 23h30min: Outro automóvel chega ao local, permanece por 12 minutos e vai embora. 25 de janeiro (domingo):

- Alertados por vizinhos sobre a postagem, os pais de Silvana, Isail e Dalmira Aguiar, saem para procurar a filha. O casal de idosos tenta registrar o desaparecimento na delegacia distrital, mas a unidade estava fechada;

- Segundo a Polícia Civil, após saírem da delegacia, os idosos seguiram para a residência do ex-genro, Cristiano. Em depoimento prestado inicialmente como testemunha, o policial afirmou que o casal teria pedido ajuda para procurar Silvana, já que ele é policial militar. Ele teria dito que estava preparando o almoço e que auxiliaria mais tarde;

- Ainda conforme a investigação, após a visita, os idosos teriam retornado para casa e, horas depois, teriam sido vistos por vizinhos entrando em um carro não identificado, de cor desconhecida. Desde então, não foram mais vistos.

Início das investigações

27 e 28 de janeiro : As ocorrências de desaparecimento são registradas formalmente. O ex-marido, Cristiano Domingues Francisco, comunica o sumiço de Silvana, e uma sobrinha, informa à polícia que os idosos também não foram mais vistos;

: As ocorrências de desaparecimento são registradas formalmente. O ex-marido, Cristiano Domingues Francisco, comunica o sumiço de Silvana, e uma sobrinha, informa à polícia que os idosos também não foram mais vistos; 28 de janeiro : Cristiano comparece ao Conselho Tutelar para pedir que o filho fique sob sua guarda durante as investigações;

: Cristiano comparece ao Conselho Tutelar para pedir que o filho fique sob sua guarda durante as investigações; 1º de fevereiro : Cristiano envia uma foto de dentro da casa dos sogros para uma conhecida, mostrando o veículo do casal;

: Cristiano envia uma foto de dentro da casa dos sogros para uma conhecida, mostrando o veículo do casal; 3 de fevereiro : A polícia ouve seis pessoas, incluindo o ex-marido e sua atual companheira. Um projétil de arma de fogo é encontrado no pátio da casa dos idosos;

: A polícia ouve seis pessoas, incluindo o ex-marido e sua atual companheira. 4 de fevereiro: A Polícia Civil descarta o crime de sequestro por falta de pedido de resgate.

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Perícias e prisão

5 de fevereiro : A perícia coleta material na casa de Silvana, encontrando vestígios de sangue no banheiro e na área externa.

: A perícia coleta material na casa de Silvana, encontrando vestígios de sangue no banheiro e na área externa. 7 de fevereiro : O celular de Silvana é localizado após denúncia anônima, escondido sob uma pedra em um terreno baldio próximo à casa dos pais;

: escondido sob uma pedra em um terreno baldio próximo à casa dos pais; 9 de fevereiro : Reunião de autoridades confirma que o cartucho encontrado na casa dos idosos é de festim (munição não letal);

: Reunião de autoridades confirma que o cartucho encontrado na casa dos idosos é de festim (munição não letal); 10 de fevereiro :

- Cristiano Domingues Francisco é preso temporariamente após quebra de sigilo telefônico indicar movimentação suspeita. A reportagem tem acesso a áudios nos quais ele estaria tentando interferir na investigação.

- Familiares e amigos realizam um protesto e caminhada em Cachoeirinha pedindo solução para o caso;

- O filho de Silvana é encaminhado para a casa dos avós paternos.

: - Cristiano Domingues Francisco é preso temporariamente após quebra de sigilo telefônico indicar movimentação suspeita. A reportagem tem acesso a áudios nos quais ele estaria tentando interferir na investigação. - Familiares e amigos realizam um protesto e caminhada em Cachoeirinha pedindo solução para o caso; - O filho de Silvana é encaminhado para a casa dos avós paternos. 13 de fevereiro : É divulgado que o suspeito e sua atual companheira se recusaram a fornecer as senhas de seus aparelhos.

: É divulgado que o suspeito e sua atual companheira se recusaram a fornecer as senhas de seus aparelhos. 20 de fevereiro :

- O policial militar prestou depoimento à polícia. De acordo com a defesa, Cristiano ficou em silêncio ;

- Polícia confirma que o mesmo carro entrou duas vezes na residência de Silvana no dia em que ela desapareceu. Contudo, não foi possível identificar a placa. Assim, não se sabe quem é o proprietário.

: - O policial militar prestou depoimento à polícia. De acordo com a defesa, ; - Polícia confirma que o mesmo carro entrou duas vezes na residência de Silvana no dia em que ela desapareceu. Contudo, não foi possível identificar a placa. Assim, não se sabe quem é o proprietário. 24 de fevereiro: A perícia do celular Silvana mostrou que o aparelho nunca esteve em Gramado, diferente do que indicava a publicação feita em 24 de janeiro em suas redes sociais.

Um mês do desaparecimento

24 e 25 de fevereiro : O desaparecimento da família Aguiar completa um mês.

: O desaparecimento da família Aguiar completa um mês. 25 de fevereiro : Silvana é considerada a 20ª vítima de feminicídio no RS em 2026.

: Silvana é considerada a 20ª vítima de feminicídio no RS em 2026. 26 e 27 de fevereiro: Polícia Civil realiza buscas pelos corpos em áreas de matas e rios próximos a Cachoerinha.

Nota da defesa do PM preso

"A defesa de Cristiano diante da prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias, vai acompanhar o andamento das investigações, estando por seus familiares à disposição de manter a efetiva colaboração com as autoridades.