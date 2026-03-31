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Família Aguiar: polícia acredita que PM cometeu feminicídio motivado por desavenças na criação do filho

Investigação também indica que Cristiano Domingues Francisco matou Isail e Dalmira de Aguiar, os pais de Silvana, sua ex-companheira

Kassiane Michel

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