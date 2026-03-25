Ex-prefeito Alcides Bernal mata suspeito a tiros após invasão em casa no MS; veja o que se sabe

Alcides Bernal (E), ex-prefeito de Campo Grande. Facebook / Reprodução

Um homem de 61 anos morreu após ser baleado pelo ex-prefeito de Campo Grande (MS) Alcides Bernal, que se apresentou à polícia nesta terça-feira (24). A vítima havia comprado judicialmente o imóvel onde Bernal mora, no Jardim dos Estados.

Segundo o ex-prefeito, ele afirmou ao g1 que atirou após o sistema de segurança indicar a entrada de três pessoas na casa. Bernal alega legítima defesa, enquanto o caso segue sob investigação.

Entenda o caso

Após os disparos, Alcides Bernal afirmou que acionou o Samu e se apresentou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde prestou depoimento.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, Roberto Carlos Mazzini, foi atingida por dois tiros, sofreu três perfurações e chegou a ser reanimada, mas não resistiu. O corpo foi encontrado na varanda do imóvel, onde não havia moradores.

A casa onde ocorreu o caso havia sido arrematada judicialmente por Mazzini, que já estava nos trâmites finais de cartório para assumir a propriedade. Avaliado em cerca de R$ 3,7 milhões, o imóvel foi comprado por aproximadamente R$ 2,4 milhões.

Segundo registros judiciais, Bernal acumulava dívida de IPTU superior a R$ 80 mil, referente aos anos de 2018 e 2019. A prefeitura acionou a Justiça em 2021 para cobrança, e, no ano passado, houve tentativa de notificação, sem sucesso.

Em outro caso recente, em 2025, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o despejo de Bernal de uma fazenda em Sidrolândia por falta de pagamento de arrendamento.