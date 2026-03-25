Segurança

Caso controverso
Notícia

Ex-prefeito Alcides Bernal mata suspeito a tiros após invasão em casa no MS; veja o que se sabe

Imóvel onde ocorreu o crime foi arrematado judicialmente pela vítima por cerca de R$ 2,4 milhões

Zero Hora

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