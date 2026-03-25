Ex-prefeito Alcides Bernal mata suspeito a tiros após invasão em casa no MS; veja o que se sabe

Um homem de 61 anos morreu após ser baleado pelo ex-prefeito de Campo Grande (MS) Alcides Bernal, que se apresentou à polícia nesta terça-feira (24). A vítima havia comprado judicialmente o imóvel onde Bernal mora, no Jardim dos Estados.
Segundo o ex-prefeito, ele afirmou ao g1 que atirou após o sistema de segurança indicar a entrada de três pessoas na casa. Bernal alega legítima defesa, enquanto o caso segue sob investigação.
Entenda o caso
Após os disparos, Alcides Bernal afirmou que acionou o Samu e se apresentou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde prestou depoimento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, Roberto Carlos Mazzini, foi atingida por dois tiros, sofreu três perfurações e chegou a ser reanimada, mas não resistiu. O corpo foi encontrado na varanda do imóvel, onde não havia moradores.
A casa onde ocorreu o caso havia sido arrematada judicialmente por Mazzini, que já estava nos trâmites finais de cartório para assumir a propriedade. Avaliado em cerca de R$ 3,7 milhões, o imóvel foi comprado por aproximadamente R$ 2,4 milhões.
Segundo registros judiciais, Bernal acumulava dívida de IPTU superior a R$ 80 mil, referente aos anos de 2018 e 2019. A prefeitura acionou a Justiça em 2021 para cobrança, e, no ano passado, houve tentativa de notificação, sem sucesso.
Em outro caso recente, em 2025, a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou o despejo de Bernal de uma fazenda em Sidrolândia por falta de pagamento de arrendamento.
Bernal também já havia sido cassado como prefeito de Campo Grande. Em 2014, 23 dos 29 vereadores votaram pela perda do mandato, após denúncias de irregularidades em contratos emergenciais firmados durante sua gestão.