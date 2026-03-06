Eduardo Werneck morreu após um incêndio em seu apartamento. Reprodução / @eduwerneckpersonalestudio / Instagram

O personal trainer Eduardo Werneck Stevens, 31 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) devido às queimaduras provocadas por um incêndio após uma explosão dentro de seu apartamento em Foz do Iguaçu, no Paraná. As informações são do g1. De acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, Eduardo morou no local por dois anos.

Conforme médicos do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, o falecimento de Eduardo ocorreu perto das 2h da madrugada. Ele teve cerca de 90% do corpo queimado na explosão.

O Hospital afirmou que Eduardo recebeu assistência total da equipe e manifestou solidariedade aos familiares e amigos do personal.

O que aconteceu

A explosão no apartamento de Eduardo ocorreu no dia 26 de fevereiro, aproximadamente às 0h20min. No momento do acidente, uma mulher estava com Eduardo no apartamento, mas não se feriu. Ela disse para o Corpo de Bombeiros que o casal cozinhava quando, no instante em que ela foi ao banheiro, aconteceu a explosão.

Segundo o relato do bombeiro Daniel Muniz ao g1, a mulher contou que "houve uma explosão e um deslocamento de ar muito forte, que quebrou portas e causou grande dano no ambiente".

A equipe do Corpo de Bombeiros controlou o incêndio, mas interditou o bloco para preservar a segurança. A Defesa Civil irá avaliar a estrutura do prédio e os moradores afetados serão realocados temporariamente em hotéis ou imóveis por temporada.

Eduardo foi socorrido em estado gravíssimo e levado para o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado, intubado e respirando por aparelhos. Ele foi transferido para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie devido à gravidade dos ferimentos.

Conforme informações do condomínio, que ainda aguarda o resultado da perícia policial para se manifestar oficialmente sobre as causas do acidente, o edifício foi entregue em abril de 2024, possui laudos de instalação em dia, sistema de gás encanado e projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros.

As circunstâncias da explosão seguem sendo investigadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Quem era Eduardo Werneck Stevens

Eduardo era personal trainer e proprietário do próprio estúdio, onde oferecia um "atendimento personalizado fora da academia convencional", segundo perfil no Instagram.

Nas redes sociais do estúdio, a equipe que auxiliava o personal afirmou que Eduardo era "um homem admirável, profissional dedicado e alguém muito querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

A nota completa que "Edu lutou com coragem e deixou uma marca especial na vida de muitas pessoas."