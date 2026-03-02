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Em cerimônia inédita em Porto Alegre, voluntárias ingressam no Serviço Militar Inicial Feminino

Pelo Comando Militar Sul, serão 168 jovens; em todo país, 1.467 vagas são dedicadas a recrutas mulheres

Pâmela Rubin Matge

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