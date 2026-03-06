Segurança

Ajuda para romper o ciclo
Notícia

"Ela não está sozinha": mutirão reúne rede de proteção às vítimas de violência doméstica na Delegacia da Mulher de Porto Alegre

Ação, realizada em alusão ao 8 de março, oferece atendimentos gratuitos de saúde, assistência jurídica e encaminhamento para vagas de emprego 

Leticia Mendes

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