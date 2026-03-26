Duas pessoas são presas em operação contra grupo criminoso suspeito de homicídio em Canoas

A Polícia Civil realiza uma operação nesta quinta-feira (26) contra um grupo criminoso suspeito de execução e tentativa de homicídio no bairro Rio Branco, em Canoas, na Região Metropolitana, em janeiro.
Duas pessoas foram presas preventivamente durante o cumprimento das ordens judiciais. Ainda foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Canoas e Sapucaia do Sul.
O crime aconteceu em 21 de janeiro. As vítimas, uma mulher de 52 anos e o filho dela de 20, que tinham antecedentes por tráfico de drogas, foram alvos de um atentado em razão da disputa pelo ponto de venda de drogas situado em um condomínio residencial.
O homem morreu no hospital no mesmo dia do crime. A mulher foi atingida por mais de sete disparos e permanece inconsciente no hospital. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.