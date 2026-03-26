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Duas pessoas são presas em operação contra grupo criminoso suspeito de homicídio em Canoas

Crime aconteceu em janeiro, no bairro Rio Branco. Atentado seria em razão de disputa por ponto de tráfico de drogas

Zero Hora

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