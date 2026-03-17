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Dupla perda
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"Duas dores que marcaram nossa família": irmão de gaúcha morta em SC conta que pai também foi vítima de latrocínio

Luciani Aparecida Estivalet Freitas, de 47 anos, estava desaparecida desde o início de março. Corpo foi encontrado na semana passada

Júlia Ozorio

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