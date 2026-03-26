Segurança

Operação Rasante
Notícia

Drones com sensor térmico e compartimento de carga: polícia desarticula grupo que enviava armas, celulares e drogas para dentro de presídios

Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) cumprem 34 mandados judiciais de prisão e 34 de busca contra suspeitos de participar de quadrilha

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

Ronaldo Bernardi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS