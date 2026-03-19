Segurança

Inquérito concluído
Notícia

Dona de casa geriátrica onde idoso foi encontrado com larvas na boca é indiciada

Proprietária do estabelecimento responderá por maus-tratos contra idoso e por entregar mercadoria imprópria ao consumo 

Pâmela Rubin Matge

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