Dona de casa geriátrica onde idoso foi encontrado com larvas na boca é indiciada

A dona da Casa de Repouso Bem Viver, onde um idoso foi encontrado com larvas na boca no mês passado, foi indiciada por entregar mercadoria imprópria ao consumo e por maus-tratos contra idoso.

O local é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e fica na zona sul de Porto Alegre. O nome da suspeita não foi divulgado pela polícia. A reportagem de Zero Hora apurou que trata-se Maria Nadir Schunk.

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Idoso do Rio Grande do Sul. Conforme a titular da unidade, Ana Luiza Caruso, o inquérito foi concluído no final da terça-feira (17).

– Os idosos residentes da ILPI administrada pela suspeita passavam fome. Em diligência conduzida pela Delegacia do Idoso, foram identificados pouquíssimos alimentos no local. As funcionárias da clínica confirmaram a situação de precariedade na alimentação e na limpeza – acrescenta a delegada.

Idoso está em outra clínica

Em fevereiro, a família do idoso registrou um boletim policial após ter de hospitalizá-lo em decorrência de miíase (infestação de larvas de moscas) na boca. O homem de 69 anos estava sob os cuidados da Casa de Repouso Bem Viver. A mãe dele, de 96 anos, também estava na ILPI. A família retirou ambos do local.

Conforme a filha do idoso, ele permaneceu 26 dias hospitalizado. Atualmente, está em recuperação e foi internado em outra ILPI.

– Colocamos ele e a vó em outra clínica. Ficou quase um mês no hospital. Nem imaginávamos que ele poderia sair daquela situação – informou a filha, que pediu para ter a identidade preservada.

A mulher contou, à época do fato, que o contrato estabelecia acompanhamento semanal de fisioterapia e fonoaudiologia, além de higiene bucal duas vezes por dia. O custo mensal para manter cada um na casa geriátrica era de cerca de R$ 7 mil.

Contraponto

Procurada pela reportagem, a Casa de Repouso Bem Viver informou que foi desativada nesta semana por decisão familiar. Também se manifestou por meio de nota:

A Casa de Repouso Bem Viver, uma instituição que atua há mais de 30 anos prestando serviços de moradia assistida a idosos, tendo prestados atendimento com excelência centenas de famílias na capital gaúcha informa que, ao identificar alteração clínica compatível com miíase oral em paciente sob seus cuidados, prestou imediatamente toda a assistência necessária incluindo avaliação médica, intervenção de enfermagem, higienização local e acompanhamento contínuo.

O paciente, de 69 anos, apresentava diagnóstico de Doença de Alzheimer associado a histórico recente de sepse grave (infecção generalizada), condição que compromete significativamente o sistema imunológico e aumenta a suscetibilidade a infecções oportunistas.

A miíase é uma condição descrita na literatura médica principalmente em pacientes neurológicos e imunossuprimidos podendo ocorrer mesmo em ambientes controlados, não estando automaticamente relacionada à falta de higiene institucional. Nossa Casa é amplamente fiscalizada por todos os órgãos responsáveis e realiza todos os procedimentos recomendados, inclusive dedetizações de acordo com o protocolo.

Ressaltamos que a família foi prontamente comunicada pela clínica e não ao contrário como relatado pela primeira reportagem. A família teve acesso integral às informações clínicas e recebeu suporte durante todo o atendimento. Posteriormente, optou pela retirada do paciente da instituição por decisão própria na última segunda feira dia 16 de fevereiro. A família foi informada que este tratamento é de longa duração com alta probabilidade de rescisão e proliferação acelerada, necessitando dar continuidade ao tratamento.

A clínica permanece à disposição das autoridades competentes para esclarecimentos e reafirma seu compromisso com a saúde, segurança, dignidade e bem-estar de todos os residentes.

Como denunciar e buscar ajuda

Qualquer pessoa pode denunciar situações de violência contra a pessoa idosa, inclusive de forma anônima.

Principais canais

Disque 100 — Direitos Humanos: funciona 24 horas

funciona 24 horas Polícia Civil: telefone 197 , WhatsApp (51) 98444-0606 , registro de ocorrência presencial ou online

telefone , WhatsApp , presencial ou online Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso: Palácio da Polícia, Avenida Ipiranga, 1.803, bairro Santana

Atendimento das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h

Palácio da Polícia, Avenida Ipiranga, 1.803, bairro Santana Atendimento das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h Defensoria Pública do Estado do RS: orientação jurídica, medidas protetivas e ações civis ( Clique aqui e veja todos os endereços )

orientação jurídica, medidas protetivas e ações civis Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS e Creas): apoio social e acompanhamento familiar

e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS e Creas): apoio social e acompanhamento familiar Vigilância Sanitária: para denúncias envolvendo instituições de longa permanência para idosos (ILPIs)

Documentos para atendimento na Defensoria Pública