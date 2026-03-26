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Dois homens são baleados ao socorrer vítima de violência doméstica no bairro Cristal, em Porto Alegre

Feridos foram encaminhados para atendimento médico. Polícia trata o caso como tentativa de homicídio

Airton Lemos

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Eduardo Paganella

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