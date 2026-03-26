Dois homens são baleados ao socorrer vítima de violência doméstica no bairro Cristal, em Porto Alegre

Duas pessoas foram baleadas ao tentar impedir uma agressão contra uma mulher no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. O ataque aconteceu na Avenida Jacuí, por volta das 5h desta quinta-feira (26).

Segundo testemunhas, um homem e o companheiro tentaram defender a cunhada em meio a uma briga do casal, que mora no mesmo terreno que eles. Conforme a Brigada Militar, a mulher de 43 anos foi agredida pelo companheiro e apresentava lesões no braço e nas costas. O agressor, que é irmão de um deles, acabou atirando contra os dois.

Um homem de 29 anos e outro de 35 foram socorridos e levados ao hospital em estado grave. A cunhada foi encaminhada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registro da ocorrência após receber atendimento médico.

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A Polícia Civil trata o caso como tentativa de homicídio, além da violência doméstica. O suspeito é um homem de 33 anos com antecedentes por importunação sexual e estelionato. A identidade dele não foi divulgada e a investigação está com a Delegacia de Homicídios.