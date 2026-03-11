Segurança

Ação policial
Notícia

Dois homens morrem após confronto com a Brigada Militar na Região Metropolitana

Suspeitos foram baleados após troca de tiros com policiais do Batalhão de Choque e morreram no Hospital da Restinga

Airton Lemos

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