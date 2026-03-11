Dois homens morrem após confronto com a Brigada Militar na Região Metropolitana

Dois homens morreram após um confronto com a Brigada Militar na região da Lomba do Pinheiro, nas proximidades da parada 22, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com o Comando de Policiamento de Choque, policiais realizavam patrulhamento nesta terça-feira (10), quando avistaram indivíduos armados.

Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos teriam atirado contra os policiais e fugido em direção a uma área de mata.

Houve acompanhamento e cerco na região. Durante as buscas, ocorreu um novo confronto armado, e dois homens foram baleados.

Segundo a Brigada Militar, os suspeitos foram socorridos pelos próprios policiais e encaminhados ao Hospital da Restinga. No entanto, não resistiram aos ferimentos e morreram durante o atendimento.