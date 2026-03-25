Briga na Cidade Baixa tem tiros, facada e arma deixada na rua; veja vídeo

Disparos e gritos assustaram moradores do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (25). Por volta da 0h30min, tiros foram ouvidos na Rua José do Patrocínio, próximo ao Largo Zumbi dos Palmares.

Informações preliminares da Brigada Militar (BM) indicam que ocupantes de um carro teriam discutido com dois homens que estavam em uma moto. Em meio à briga, foram efetuados disparos.

Um homem também teria sido esfaqueado durante a confusão. Ainda não se sabe se ele estava na motocicleta ou no automóvel. Após o confronto, o grupo se dispersou. Os ocupantes do carro fugiram do local.

O homem que teria sido esfaqueado foi visto por moradores e frequentadores de bares caminhando pela região, em direção à Rua da República, apresentando sangramento. Ele não foi localizado pelas autoridades.

Um policial militar de folga, que mora em um prédio na José do Patrocínio, ouviu os disparos e desceu para tentar abordar um suspeito. Segundo a BM, ele ignorou as ordens e fugiu de motocicleta.

Durante a fuga, o homem deixou cair uma pistola, que estava descarregada. A suspeita é de que os tiros ouvidos momentos antes tenham partido dessa arma.

O policial de folga chegou a efetuar dois disparos na tentativa de conter o motociclista, mas ele não foi atingido. Uma viatura da BM chegou instantes depois, porém o suspeito conseguiu escapar.

Dois pontos da rua chegaram a ser isolados para o trabalho da perícia: o local onde ocorreram os primeiros disparos, onde ficaram espalhados estojos de munição, e o ponto onde a arma foi deixada.