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Desaparecimento de família no RS chega a 50 dias: afinal, o que impede o avanço da investigação?

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Isail Aguiar, de 69, e Dalmira Aguiar, 70, não são vistos desde os dias 24 e 25 de janeiro

Madu Brito

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS