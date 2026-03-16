Segurança

Família Aguiar
Notícia

Desaparecidos em Cachoeirinha: buscas se intensificam, e polícia amplia rastreio em matas na região

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (16), bombeiros e cães farejadores apoiavam o trabalho da investigação

Pâmela Rubin Matge

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