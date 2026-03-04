Desaparecidos de Cachoeirinha: buscas pelos corpos avançam por matas e rios da região

Família desaparecida era proprietária de um minimercado em Cachoeirinha (imóvel azul em primeiro plano). Bruno Todeschini / Agencia RBS

A investigação que visa a elucidação e a responsabilização pelos crimes que culminaram no desaparecimento da família Aguiar, em Cachoeirinha, ampliou frentes de trabalho e passou a fazer buscas em áreas de mata e rios da Região Metropolitana. Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, foi vista pela última vez no dia 24 de janeiro. Os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69 anos, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, teriam ido procurá-la e não foram mais vistos.

Segundo a Polícia Civil, as saídas a campo começaram na última semana.

— A polícia precisava de dados mais específicos para dimensionar o perímetro para realizar a busca aos corpos. Obtivemos algumas informações com ajuda da perícia nos celulares e começamos essas ações a campo — explica o delegado Anderson Spier.

O delegado não informou a quem pertenciam os telefones periciados nem em quais cidades acontecem as buscas.

O principal e único suspeito apontado pela polícia até o momento é Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, ex-companheiro de Silvana. Policial militar afastado das funções, ele está preso no Batalhão de Operações Especiais (BOE), em Porto Alegre.

A prisão temporária foi decretada em 10 de fevereiro. A Polícia Civil diz já ter elementos para indiciá-lo por feminicídio e duplo homicídio e deve pedir prorrogação da prisão do suspeito. A defesa de Cristiano afirma que aguarda o andamento das investigações para se manifestar.

Há mais de um mês, o trabalho da polícia tem se ancorado em depoimentos, perícias e análises de imagens.

Procura por carro vermelho

O carro VW Fox vermelho que apareceu entrando duas vezes na casa de Silvana na noite do dia 24 de janeiro, horas depois de ela ser vista pela última vez, ainda não foi localizado. As imagens foram obtidas por uma câmera de segurança e passaram por um trabalho de melhoramento.

A polícia, por meio da 2ª Delegacia de Polícia (DP) de Cachoeirinha, tem solicitado a alguns donos de carros que compareçam à unidade. Segundo a investigação, as solicitações são direcionadas. Uma triagem simples apontou cerca de 6 mil carros do mesmo modelo no Estado, o que dificultaria uma verificação individual.

Conforme o delegado Anderson Spier, a polícia tem realizado uma procura pontual por veículos VW Fox, na cor vermelha, com características específicas acerca do modelo e do ano. Essas informações, porém, não foram detalhadas. Até o momento, nenhuma das pessoas que compareceram à delegacia tem relação com o crime.

O carro de Cristiano ainda não passou por perícia. Apenas foram periciados os veículos de Silvana, Isail e da esposa de Cristiano.