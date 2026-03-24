Delegacias do interior do RS e da Mulher receberão a maior parte das 48 viaturas entregues à Polícia Civil

Ao todo, 19 Delegacias da Mulher receberão as viaturas no RS. Leticia Mendes / Agência RBS

A maior parte das viaturas entregues à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (24) será destinada a delegacias do interior do Estado e àquelas que atuam no combate à violência contra a mulher. A cerimônia de entrega dos veículos foi realizada no Palácio da Polícia, em Porto Alegre.

São 48 veículos, além de armamentos, entregues pela Secretaria da Segurança Pública do Estado, que tem como destino 45 municípios. Entre os que vão receber as viaturas estão Nonoai, Nova Petrópolis, Montenegro, São Jerônimo, Sobradinho, Ivoti, Tapes, Gramado, Mostardas, Miraguaí e Lagoa Vermelha (confira a lista completa abaixo).

O chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Guerreiro, destacou a necessidade de os policiais em áreas mais isoladas terem veículos ainda mais preparados. Entre os modelos entregues estão caminhonetes 4x4 — com tração nas quatro rodas para terrenos difíceis. O prefeito de Mostardas, Gilnei Nazareth, recebeu simbolicamente a chave de uma das viaturas.

— Os policiais no Interior têm muita dificuldade. Sei como é a dificuldade que se passa numa ocorrência na Praia da Solidão (em Mostardas), por exemplo. A viatura atola. O policial tem que ter pá dentro da viatura — ressaltou o delegado Guerreiro.

Entre as unidades escolhidas para receber as viaturas estão 19 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), como Pelotas, Ijuí, Lajeado e Santa Rosa. A delegacia de polícia de Ernestina também receberá um fuzil.

Armas para treinamento

Ainda em relação aos armamentos, a Academia de Polícia (Acadepol), onde são formados agentes e delegados, recebeu 40 fuzis, 37 espingardas e 160 simulacros de pistola para treinamento. O objetivo é que os novos policiais sejam treinados com diferentes tipos de armamentos, incluindo os de grosso calibre.

— Todos os alunos, próximos policiais, serão habilitados em todos os tipos de armamentos — afirmou o chefe da Polícia Civil.

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O investimento total é de R$ 12,2 milhões. A maior parte dos recursos, segundo o secretário de Segurança, Mario Ikeda, é do Fundo do Plano Rio Grande, o Funrigs.

— Esses investimentos são para reaparelhar a Polícia Civil e dar melhores condições de trabalho. Aqui temos várias viaturas, que vão para Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, para que policiais deem um atendimento digno para a nossa população — explicou Ikeda.

Destino dos veículos

Delegacias da Mulher

Alvorada

Bagé

Bento Gonçalves

Canoas

Caxias do Sul

Cruz Alta

Esteio

Gravataí

Ijuí

Lajeado

Montenegro

Novo Hamburgo

Passo Fundo

Pelotas

Santa Maria

Santa Rosa

São Leopoldo

Uruguaiana

Viamão

Delegacias de Pronto Atendimento

Frederico Westphalen

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Santiago

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Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)

Carazinho

Rio Grande

Santa Rosa

Santo Ângelo

São Luiz Gonzaga

Soledade

Vacaria

Xangri-lá

Delegacias de Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab)

Bagé

Santo Antônio da Patrulha

Outras delegacias