Segurança

Em 45 municípios
Notícia

Delegacias do interior do RS e da Mulher receberão a maior parte das 48 viaturas entregues à Polícia Civil

Dezenove Delegacias da Mulher estão entre as contempladas no investimento de R$ 12,2 milhões

Leticia Mendes

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