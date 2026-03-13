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De demora na triagem a fuga: episódios recentes expõem desafios na política de custódia do Nugesp; entenda

Servidores e entidades cobram soluções e questionam efetividade da política voltada à qualificação da entrada no sistema prisional após três falhas em uma semana

Pâmela Rubin Matge

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