Criminoso que roubou carro em revenda de veículos morre em confronto com BM

Na RS-239, próximo a um posto de combustíveis, houve a troca de tiros. Júlia Taube / Agência RBS

Um homem foi morto em confronto com a Brigada Militar na RS-239, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, por volta das 10h desta segunda-feira (2).

Conforme a polícia, os criminosos roubaram quatro carros de uma revenda de veículos na BR-116, no bairro Rincão, em Novo Hamburgo.

Em seguida, eles fugiram e passaram a ser perseguidos pela polícia. Na RS-239, próximo a um posto de combustíveis, houve a troca de tiros.

Um dos suspeitos foi morto e três foram presos. O nome do homem não foi divulgado.

Pelo menos um suspeito conseguiu fugir. A Brigada faz buscas.

Há congestionamento na rodovia, principalmente no sentido Estância Velha-Taquara.