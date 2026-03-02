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Criminoso que roubou carro em revenda de veículos morre em confronto com BM

Três suspeitos foram presos após a perseguição, que terminou na RS-239, em Novo Hamburgo

Tiago Bitencourt

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Júlia Taube

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