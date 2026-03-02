Criminoso que roubou carro em revenda de veículos morre em confronto com BM

Um homem foi morto em confronto com a Brigada Militar na RS-239, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, por volta das 10h desta segunda-feira (2).
Conforme a polícia, os criminosos roubaram quatro carros de uma revenda de veículos na BR-116, no bairro Rincão, em Novo Hamburgo.
Em seguida, eles fugiram e passaram a ser perseguidos pela polícia. Na RS-239, próximo a um posto de combustíveis, houve a troca de tiros.
Um dos suspeitos foi morto e três foram presos. O nome do homem não foi divulgado.
Pelo menos um suspeito conseguiu fugir. A Brigada faz buscas.
Há congestionamento na rodovia, principalmente no sentido Estância Velha-Taquara.