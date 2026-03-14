Criminoso mais procurado do RS foi preso enquanto tomava banho de banheira, diz Polícia Civil de SC

Tiago Benhur Flores Pereira, líder da maior facção criminal gaúcha, foi capturado pela Polícia Civil enquanto tomava banho de banheira em um sítio de alto padrão em Santa Catarina. A captura aconteceu na quinta-feira (12), conforme noticiou o colunista Humberto Trezzi, de Zero Hora.

O detalhe foi revelado pelo delegado Delegado Anselmo Cruz, da Divisão de Roubos e Antissequestros (Dras) da Polícia Civil de Santa Catarina, em vídeo divulgado nesta sexta-feira (13).

Segundo a gravação, a operação foi classificada de alto risco devido ao perfil de liderança em organizações criminosas e histórico de tentativas de fuga. Policiais de SC e do RS atuaram em conjunto na captura, com auxílio de helicóptero.

— Se tratou de uma operação de alto risco, havia uma urgência, em primeiro lugar, por conta da possibilidade de fuga desse criminoso para outro país. (...) Ainda assim, teve a prisão dele concretizada no momento em que estava tomando um banho de banheira. Foi uma tranquilidade para o trabalho, no sentido de evitar a fuga e evitar uma eventual reação — contextualizou o delegado.

Preparado para fuga

Benhur, fotografado após ser preso em Santa Catarina. Polícia Civil/Denarc / Divulgação

Ainda de acordo com o relato, o homem foi detido em um imóvel de alto padrão na localidade de Sorocaba, no interior do município de Tijucas. A suspeita é de que ele estivesse escondido há mais de um ano no local, que apresentava indícios de que ele estava preparado para fugir.

— Nós identificamos, inclusive, algumas circunstâncias preparadas para uma eventual fuga dele, como um grande barranco na lateral da casa onde ele montou uma escada por onde poderia subir e ir para o mato, por exemplo. Encontramos também calçados dentro do mato, na possibilidade de ele sair correndo descalço, poder se calçar e continuar a fuga — acrescentou o delegado.

Após a captura, Pereira foi inicialmente conduzido ao Presídio de Tijucas. Nesta sexta-feira, foi realizada a transferência para o RS, onde seguirá para o cumprimento das penas impostas pela Justiça.

Na lista dos mais procurados

Benhur está no topo da lista dos criminosos mais procurados do Rio Grande do Sul no relatório elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele foi condenado por coordenar a construção de um túnel escavado para fuga de detentos do antigo Presídio Central em 2017, descoberto pela Polícia Civil antes de ser concluído. A expectativa era de que mais de 300 presos fugissem, caso a obra fosse finalizada.

Segundo a Polícia Civil, ele estava foragido desde 2024, quando ganhou um benefício humanitário em razão de uma cirurgia. Quando colocou a tornozeleira eletrônica, rompeu o equipamento e fugiu. Desde então, o Departamento Estadual de Investigações do Narcotrárico (Denarc) realiza diligências para descobrir o paradeiro dele.