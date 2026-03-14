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Criminoso mais procurado do RS foi preso enquanto tomava banho de banheira, diz Polícia Civil de SC

Tiago Benhur Flores Pereira estava foragido desde 2024 e foi localizado na área rural do município de Tijucas 

Júlia Ozorio

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