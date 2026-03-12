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Crime da mala: defesa de Ricardo Jardim deve pedir exame de sanidade mental e aponta DNA de terceira pessoa

Processo apura a morte de Brasília Costa, em agosto de 2025. Defensoria Pública questiona vestígio de material genético não identificado no local onde a vítima teria sido esquartejada

Duda Romagna

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