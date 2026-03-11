Corpo de homem que estava desaparecido desde domingo é encontrado em sanga na Região Central

Corpo foi encontrado entre os bairros Pró-Morar e Salles. Polícia Civil / Divulgação

O corpo de um homem que estava desaparecido foi encontrado em sanga entre os bairros Pró-Morar e Salles, em Júlio de Castilhos, na Região Central. A vítima foi identificada como Guarací Matusálem Gonçalves Chaves, 64 anos.

Conforme a polícia, o homem foi localizado caído, com a calça arremangada, o que pode indicar que ele tenha caído no momento em que tentava atravessar a sanga.

Leia Mais Homem é morto a tiros ao sair de aula em Santiago; câmera registra parte da ação

Guarací estava desaparecido desde o último domingo (8). De acordo com a polícia, o corpo não apresentava sinais de violência.