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Corpo de homem que estava desaparecido desde domingo é encontrado em sanga na Região Central

Indícios apontam que Guarací Matusálem Gonçalves Chaves, 64 anos, poderia estar tentando passar pela água quando caiu

Tayline Manganeli

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