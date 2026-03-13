Corpo carbonizado é encontrado em área rural de Sapucaia do Sul

Um corpo carbonizado foi encontrado no fim da tarde de quinta-feira (12) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A vítima ainda não foi identificada, mas a Polícia Civil confirmou nesta sexta-feira (13) que trata-se de um homem.

De acordo com a Brigada Militar, a corporação recebeu uma denúncia e foi até o local, na Avenida Justino Camboim, em uma área rural do município.

O corpo foi localizado por volta das 18h30min. Conforme os policiais, havia entulhos colocados sobre a vítima.

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O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul. Em nota, a corporação informou que o corpo foi encaminhado para análise no Instituto-Geral de Perícias (IGP), para que a causa da morte e identificação da vítima sejam esclarecidas.