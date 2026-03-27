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Conselho de Medicina aciona Ministério Público em caso de médico detido em UPA de Novo Hamburgo

Entidade também solicitou o afastamento dos agentes. O profissional foi imobilizado por suposto desacato. A polícia investiga o caso

Lisielle Zanchettin

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