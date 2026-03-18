Segurança

Contra os feminicídios
Notícia

Conheça projeto que busca transformar condomínios em redes de proteção contra violência doméstica

Iniciativa da Justiça Estadual que será lançada nesta quinta-feira envolve capacitação de síndicos, porteiros, moradores e demais profissionais

Pâmela Rubin Matge

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