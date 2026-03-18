Conheça projeto que busca transformar condomínios em redes de proteção contra violência doméstica

Objetivo do projeto é integrar o Poder Judiciário e a comunidade condominial. Duda Fortes / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) do Sul lançará nesta quinta-feira (19), às 17h, no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, o Projeto Sentinela. A proposta busca capacitar síndicos, administradores, moradores e profissionais que atuam nos condomínios para identificar, prevenir e encaminhar adequadamente situações de violência, fortalecendo esses espaços como ambientes de proteção e ação responsável.

Durante o lançamento, será apresentado um manual com orientações práticas ao público envolvido.

Conforme a juíza-corregedora Andréa Rezende Russo, à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o objetivo é integrar o Poder Judiciário e a comunidade condominial. A partir deste vínculo, manter uma rede colaborativa de apoio à segurança e à prevenção de violência doméstica e do feminicídio.

— Os condomínios são comunidades, e a ação coletiva, o cuidado e o engajamento dos moradores podem, sim, salvar vidas — afirma a juíza.

O projeto surgiu a partir de um contato com o Grupo Síndicos em Ação, que já desenvolvia uma experiência de união entre síndicos no combate a crimes em geral. Também há adesão de diversas imobiliárias que atuam na gestão de condomínios.

Todos os juízes e juízas do Estado receberão o material e as orientações necessárias para que possam replicar a iniciativa em suas Comarcas, promovendo encontros sobre o assunto.

As capacitações e orientações ocorrerão em cada Comarca, sob a liderança dos magistrados.

Legislação estadual

No Rio Grande do Sul, a Lei 15.549/2020 determina que os condomínios comuniquem às autoridades policiais qualquer caso suspeito ou situação de risco envolvendo violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência.

A norma também estabelece a obrigatoriedade da fixação de cartazes e avisos, a divulgação de orientações preventivas e a garantia do sigilo e da proteção às vítimas.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h.

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h. As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site.

Defensoria Pública - Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Disque 100 - Direitos Humanos