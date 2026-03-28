Confronto entre policiais militares e suspeitos termina com duas mortes em Taquara

Duas armas foram apreendidas com os suspeitos. 4ª Batalhão de Polícia de Choque / Divulgação

Dois jovens morreram em um confronto com a Brigada Militar (BM) na noite desta sexta-feira (27) no Vale do Paranhana. O caso ocorreu durante patrulhamento das equipes do 4º Batalhão de Polícia de Choque de Caxias do Sul, em uma ação de combate a homicídios na região de Igrejinha e Taquara.

Conforme a BM, os policiais militares foram verificar denúncias de tráfico de drogas em um bar no bairro Eldorado, no município de Taquara. Dois suspeitos fugiram, pulando muros de residências no entorno.

A BM afirma que houve troca de tiros durante as buscas, com disparos iniciados pela dupla contra os agentes. Os suspeitos foram baleados, e o Samu confirmou as mortes.