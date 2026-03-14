Segurança

Progressão de pena
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Condenado pelo incêndio da Boate Kiss, vocalista da Gurizada Fandangueira recebe liberdade condicional

Marcelo de Jesus dos Santos cumpria pena em regime aberto desde dezembro de 2025 e deixa de usar tornozeleira eletrônica

Airton Lemos

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