Condenado pelo incêndio da Boate Kiss, vocalista da Gurizada Fandangueira recebe liberdade condicional

Marcelo de Jesus dos Santos durante julgamento do caso. Jean Pimentel / Agencia RBS

A Justiça concedeu nesta sexta-feira (13) liberdade condicional ao vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, um dos quatro condenados pelo incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria.

A decisão foi tomada após o reconhecimento de que ele cumpriu os requisitos previstos em lei para obter o benefício. Marcelo estava cumprindo pena em regime aberto desde dezembro de 2025.

Ao conceder a liberdade condicional, a Vara de Execução Criminal Regional de Santa Maria considerou o histórico prisional sem faltas disciplinares e o cumprimento regular das condições impostas durante a execução da pena.

Na decisão, a juíza Bárbara Mendes de Sant’Anna ressaltou que a concessão do benefício não representa liberdade plena, mas Marcelo deixa de usar tornozeleira eletrônica.

O condenado precisa cumprir condições previstas em lei, como comparecimento periódico em juízo, manutenção de atividade lícita e autorização para mudança de endereço ou deslocamento para fora da comarca.

Na quinta-feira (12), a Justiça concedeu ao ex-sócio da boate Mauro Londero Hoffmann a progressão para o regime aberto. O cumprimento da pena ocorrerá em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

O caso da Boate Kiss

Quatro pessoas foram condenadas criminalmente pelo incêndio na boate Kiss: os ex-sócios Mauro Londero Hoffmann e Elissandro Callegaro Spohr, além do vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e do assistente da banda Luciano Bonilha Leão.

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Spohr atualmente cumpre pena em regime aberto com monitoramento eletrônico. Já Bonilha também recebeu liberdade condicional no início de março deste ano.