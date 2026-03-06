Conclusão do novo prédio da Polícia Penal em Porto Alegre é adiada para maio

Sede da Polícia Penal ficará onde funcionava o IPF. André Ávila / Agencia RBS

O novo prédio da Polícia Penal do Estado estava previsto para ser concluído em março, mas foi feito um aditivo de movimentação de terra e demolição, que atrasou a obra. A nova previsão da Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) é de que os trabalhos terminem em maio.

Conforme a pasta, faltam 34% para a conclusão das obras. A parte modular do edifício está pronta.

— Faltam serviços como hidráulica, elétrica e colocação de janelas e outras aberturas. São coisas que, se chover, por exemplo, não devem atrasar a obra — explica o secretário Jorge Pozzobom.

O titular da SSPS comenta que toda a administração da Polícia Penal será transferida para o local. A estrutura prevê um heliponto, e ainda será analisada a possibilidade de transferir para o espaço a Academia da Polícia Penal.

O investimento do Estado para a construção do novo prédio foi de cerca de R$ 43 milhões.

IPF

A estrutura está sendo construída onde ficava o Instituto Psiquiátrico Forense (IPF), no bairro Partenon, na zona leste da Capital. O espaço está deixando de abrigar pacientes gradativamente. O processo cumpre a Política Antimanicomial instituída nacionalmente em 2023.

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Atualmente, 12 pessoas seguem no IPF, em outro prédio do mesmo terreno. De acordo com a SSPS, elas estão indo para alta progressiva, dependendo do caso, podendo ser enviadas para casa ou para residenciais terapêuticos.