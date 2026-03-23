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Comandante da Guarda Municipal de Vitória é morta a tiros pelo namorado, agente da PRF

Dayse Barbosa foi baleada cinco vezes na cabeça. Diego Oliveira de Souza tirou a própria vida logo depois

Zero Hora

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