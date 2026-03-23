Dayse Barbosa foi a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal de Vitória. Reprodução / Instagram: @guardadevitoria_dayse

Comandante da Guarda Municipal de Vitória (ES), Dayse Barbosa foi assassinada pelo namorado na madrugada desta segunda-feira (23). O policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza tirou a própria vida logo depois do crime.

Conforme o g1, Dayse foi baleada cinco vezes na cabeça. De acordo com o delegado chefe do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), Fabrício Dutra, tudo indica que o caso se trate de um feminicídio.

O crime aconteceu por volta da 1h. Souza teria invadido a casa da namorada usando uma escada e quebrado a porta para entrar no quarto dela. O pai da vítima estava no local e ouviu os disparos. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) de Vitória.

Dayse foi a primeira mulher a comandar a Guarda Municipal da capital capixaba. Ela deixa uma filha.

A prefeitura de Vitória publicou um comunicado no site oficial e nas redes sociais manifestando profundo pesar pela morte da comandante e declarando luto oficial de três dias. "A memória de Dayse permanecerá viva como inspiração para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela", diz a nota. Leia na íntegra abaixo

Prefeitura de Vitória declarou três dias de luto em memória de Dayse Barbosa. Instagram @vitoriaonline / Reprodução

A PRF comunicou o falecimento de Souza em uma nota de pesar e disse que o policial teve uma carreira "marcada pelo seu grande caráter, profissionalismo e companheirismo".

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Nota oficial da prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória manifesta profundo pesar pela morte trágica da comandante da Guarda Municipal, Dayse Barbosa, cuja trajetória foi marcada por ética, dedicação, sensibilidade, coragem e compromisso com a segurança pública e o bem-estar da população.

Profissional exemplar, Dayse Barbosa destacou-se também como por sua firme atuação na defesa dos direitos das mulheres, contribuindo de forma significativa para o enfrentamento à violência e para a construção de uma sociedade mais justa e segura. Sua partida deixa um legado de respeito, força e compromisso com o serviço público.

A Prefeitura de Vitória se solidariza com familiares, amigos e com todos os integrantes da Guarda Municipal, desejando força e conforto diante dessa perda irreparável.

Em reconhecimento à sua conduta e relevante contribuição à cidade, a Prefeitura decretou luto oficial de três dias. A memória de Dayse permanecerá viva como inspiração para todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

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Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Disque 100 | Direitos Humanos