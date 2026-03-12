Segurança

Contra os feminicídios
Notícia

Com 17 mil processos, Porto Alegre abre novo juizado para casos de violência doméstica; veja como funciona e outras cidades do RS com varas especializadas

TJ-RS busca dar agilidade ao encaminhamento e ampliar amparo às vítimas; em todo o Estado, tramitam 50,7 mil expedientes do tipo

Pâmela Rubin Matge

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