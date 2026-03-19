Coelhinho da Páscoa é levado por ladrão em Imigrante; câmera registra furto

Um coelhinho da decoração de Páscoa em Imigrante, município de 3 mil habitantes no Vale do Taquari, foi furtado na noite de domingo (15). A ação foi registrada por câmera de segurança.

Nas imagens divulgadas na quarta-feira (18), é possível ver três homens andando por uma rua, na localidade de Seca Baixa. Um deles se aproxima do canteiro, pega um dos coelhos de Páscoa e segue adiante com o enfeite nos braços.

"Lamentamos profundamente este episódio, pois trata-se de um bem de patrimônio público, adquirido com recursos públicos e fruto de dias de dedicação dos servidores municipais, que trabalharam com carinho para deixar nossa cidade ainda mais bonita e acolhedora", alega o poder público em nota. Leia abaixo a íntegra

A prefeitura informou que registrou ocorrência. Outros dois furtos teriam ocorrido nos últimos dias. A Polícia Civil vai abrir inquérito para apurar o caso. Ainda não há identificação do suspeito.

Nota da prefeitura de Imigrante

Nota de Repúdio – Prefeitura de Imigrante

A Prefeitura de Imigrante manifesta seu profundo repúdio ao ato de vandalismo ocorrido na localidade da Seca Baixa, onde homens foram flagrados pelas câmeras de vigilância roubando coelhos da decoração de Páscoa.

O poder público registrou ocorrência e a Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar o caso e identificar os delinquentes. Qualquer informação que leve à identificação dos suspeitos pode ser repassada diretamente à Prefeitura de Imigrante ou à Polícia.

Lamentamos profundamente este episódio, pois trata-se de um bem de patrimônio público, adquirido com recursos públicos e fruto de dias de dedicação dos servidores municipais, que trabalharam com carinho para deixar nossa cidade ainda mais bonita e acolhedora. A decoração de Páscoa tem sido motivo de elogios da comunidade e visitantes, e merece ser respeitada.