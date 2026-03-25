Segurança

Ofensiva em três Estados
Notícia

CEO e ex-sócio do Grupo Fictor são alvo de operação que apura desvio de mais de R$ 500 milhões

Financeira pretendia comprar Banco Master, de Daniel Vorcaro. Pelo menos 14 pessoas foram presas na ação 

Zero Hora

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