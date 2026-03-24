Segurança

60 dias de mistério
Notícia

Suspeito do desaparecimento da família Aguiar esteve com celular da ex-companheira depois dela ser vista pela última vez, em Cachoeirinha

Conforme a polícia, foi comprovado que Cristiano Domingues Francisco, preso temporariamente, teve acesso ao telefone

Pâmela Rubin Matge

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