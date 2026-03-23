Caso Thamiris: o que se sabe sobre a morte de adolescente na Bahia

Polícia Civil da Bahia investiga o caso. 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga) / Reprodução

A adolescente Thamiris dos Santos Pereira, 14 anos, foi encontrada morta na quinta-feira (20), em Salvador, após ficar desaparecida por uma semana. As informações são do g1.

No mesmo dia em que o corpo foi localizado, a polícia identificou dois suspeitos, que tiveram mandados de prisão temporária cumpridos.

Até o momento, a investigação aponta que Thamiris foi morta a mando do traficante Davi de Jesus Ferreira, 32 anos. Ele está preso desde fevereiro e achou que a menina teria feito denúncia que o levou a prisão.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a possível participação de outras pessoas, além de esclarecer as circunstâncias da morte da adolescente.

O enterro de Thamiris ocorreu no último sábado (21), no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Entenda o caso

Thamiris foi vista pela última vez na quinta-feira (12) ao sair da escola no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. Parte do trajeto foi registrada por câmeras de segurança. A mochila da estudante chegou a ser encontrada, mas o celular não estava entre os pertences.

Em entrevista ao g1, Paulo Roberto, padrinho da adolescente, disse que "a gente não dorme nem come direito e que a mãe de Thamiris "nem conseguiu vir, porque já não está aguentando, está muito abalada e é uma dor muito grande para ela".

Investigação

Ao lado do corpo encontrado na quinta-feira (19), foram achadas uma camisa de farda da rede estadual semelhante à que a adolescente usava e um sapato.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde passou por exames para confirmar a identificação e, após 15h de trabalho da pericia, foi confirmada a identidade da jovem.

Os suspeitos investigados são Rodrigo Faria Sena dos Santos, 37 anos, e Davi de Jesus Ferreira, 32. Os dois vivem no mesmo bairro que a adolescente morava, no Jardim das Margaridas. Segundo informações, Rodrigo era vizinho e residia na casa logo abaixo da família da jovem.

Rodrigo foi preso na quinta-feira (23). O suspeito conhecia a adolescente há mais de 10 anos. Sem saber que já estava sendo investigado, ele chegou a participar do grupo de voluntários que auxiliava nas buscas e esteve presente em manifestações com familiares e amigos da garota.

Durante sua prisão, o homem foi ameaçado por moradores da região, e o interior de sua casa acabou sendo depredado.

Já Davi é apontado pela polícia como o mandante do crime. Ele está preso desde 20 de fevereiro por violência doméstica. De acordo com a investigação, o traficante teria ordenado o assassinato de dentro do presídio onde está encarcerado, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. O mandado de prisão foi cumprido dentro da unidade prisional.

Conforme o g1, no pedido de prisão enviado à Justiça, a polícia tipifica o crime como homicídio qualificado.

Motivação do crime

De acordo com as investigações da polícia, Davi teria atribuído a Thamiris a responsabilidade por uma denúncia anônima que resultou em sua prisão no início do ano.

Na ocasião, o traficante teria agredido a companheira, e a polícia foi acionada para intervir. Ele acabou sendo detido e, posteriormente, transferido para o presídio. A motivação do crime seria uma suposta vingança.