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Caso Nego Di: Justiça bloqueia renda do show "Diário Di um Ex-Detento" para quitar dívida de loja de bebidas

Decisão determinou a retenção de R$ 7.266,40 da bilheteria para garantir pagamento de dívida em cumprimento de sentença

Duda Romagna

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