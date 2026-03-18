Caso Gisele: tenente-coronel suspeito da morte da PM é preso

Caso foi inicialmente registrado como suicídio no 8º Distrito Policial (Brás), em São Paulo. Reprodução / Google Maps

A Polícia Civil, em trabalho conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar, prendeu o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, indiciado por feminicídio e fraude processual no caso da morte da esposa, a policial militar Gisele Alves Santana. Ele foi detido nesta quarta-feira (18) em seu apartamento em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Segundo o g1, o tenente-coronel deve ser conduzido ao 8º DP, na capital paulista, onde será ser interrogado. Depois disso, ele passará por exames de corpo de delito e será levado para o Presídio Militar Romão Gomes.

Foi solicitada à Justiça na terça-feira (17) a decretação da prisão do policial, com aval do Ministério Público de São Paulo. O pedido foi acolhido pela Justiça Militar. O crime aconteceu na manhã de 18 de fevereiro. Quando o corpo da vítima foi exumado, o laudo necroscópico apontou lesões no rosto e no pescoço da mulher.

O caso foi inicialmente registrado como suicídio, mas passou a ser investigado como feminicídio após avaliação judicial. A decisão aconteceu após a Polícia Técnico-Científica anexar ao processo laudos relacionados ao caso, como a análise da trajetória da bala que atingiu a vítima e a profundidade dos ferimentos encontrados.

Os documentos confirmaram que Gisele não estava grávida e também não foi dopada, mas que havia mais manchas de sangue da soldado espalhadas por outros cômodos do apartamento onde ela morreu.

Como pedir ajuda em caso de violência contra mulher

Brigada Militar | 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente, à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Em Porto Alegre, há duas Delegacias da Mulher. Uma fica na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências)

A outra fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h

fica entre as zonas Leste e Norte, na Rua Tenente Ary Tarrago, 685, no Morro Santana. A repartição conta com uma equipe de sete policiais e funciona de segunda a sexta, das 8h30min ao meio-dia e das 13h30min às 18h As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas | Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil

Ministério Público

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Acesse o site

Defensoria Pública | Disque 0800-644-5556

A vítima pode procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a)

Disque 100 | Direitos Humanos